Covid, paura per il noto cantante: “Sto andando a ricoverarmi, pregate per me” (Di domenica 2 gennaio 2022) Luca Sepe ha contratto il coronavirus L’artista partenopeo si è contagiato durante le festività natalizie “Babbo Natale mi ha portato Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 2 gennaio 2022) Luca Sepe ha contratto il coronavirus L’artista partenopeo si è contagiato durante le festività natalizie “Babbo Natale mi ha portato Perizona Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid paura La variante Omicron fa meno paura, mezza Europa verso la libertà Quante sono le reinfezioni Covid in Italia? Il report Iss e il boom delle ultime settimane Proprio attorno ai sintomi della variante Omicron che si gioca la partita di questi giorni. In Gran Bretagna,...

La voce della Politica Maratea, Consorzio turistico: 'turismo senza ossigeno' Ma l'aumento esponenziale di contagi da Covid 19, la paura della nuova variante e la cancellazione delle prenotazioni in strutture ricettive, il disorientamento emanato dalle restrizioni, l'obbligo ...

Paura Covid, l’Inter non fa allenare Dzeko perché raffreddato Sport Fanpage Passato il 2021, l'anno in cui l'Occidente si è smarrito Politica - Se il 2020 aveva aperto una pericolosa breccia nel diritto, nelle libertà e in economia, il 2021 ha visto il sorgere di un nuovo modello, tecnocratico e paternalista, che si sta ...

Covid: a Palermo ancora lunghe code per i tamponi Dopo Capodanno, a Palermo presi d'assalto gli hub per i tamponi. Lunghe code al centro dell'Asp di Palermo, alla Casa del Sole, così come alla Fiera del Mediterraneo.

