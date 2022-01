Cosenza, tre calciatori positivi al Covid-19: sono in isolamento domiciliare (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Covid-19 colpisce anche il Cosenza. Il club calabrese, infatti, ha comunicato di aver riscontrato altri tre casi di positività all’interno del gruppo squadra: “L’esito dello screening di controllo ha rivelato la positività di tre tesserati che, in buone condizioni, sono isolati presso il proprio domicilio. Il ciclo di tamponi naso faringei per la ricerca del Covid-19 a cui è stato sottoposto oggi, invece, il gruppo squadra presente al “Marulla” ha dato esito negativo per tutti i soggetti”. Il resto della squadre è tornato al lavoro questa mattina con Sauli Vaisanen fermato da un infortunio; lavoro differenziato per Mauro Vigorito e Mario Šitum. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Il-19 colpisce anche il. Il club calabrese, infatti, ha comunicato di aver riscontrato altri tre casi dità all’interno del gruppo squadra: “L’esito dello screening di controllo ha rivelato latà di tre tesserati che, in buone condizioni,isolati presso il proprio domicilio. Il ciclo di tamponi naso faringei per la ricerca del-19 a cui è stato sottoposto oggi, invece, il gruppo squadra presente al “Marulla” ha dato esito negativo per tutti i soggetti”. Il resto della squadre è tornato al lavoro questa mattina con Sauli Vaisanen fermato da un infortunio; lavoro differenziato per Mauro Vigorito e Mario Šitum. SportFace.

