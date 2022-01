Clima impazzito: caldo sulle Alpi e in Alaska, neve record in California. “Sono i 2 lati della stessa medaglia. E’ il surriscaldamento globale e si sta intensificando” (Di domenica 2 gennaio 2022) All’alba, sulle Alpi. Dove il 30 dicembre diverse stazioni meteo hanno registrato temperature fino a 22 gradi. Più primaverili che da vigilia di San Silvestro. E, d’altro canto, le previsioni lo hanno anticipato: per Capodanno il Gigante Africano porterà caldo di maggio sui monti e al Centro-Sud, nebbia soffocante in Val Padana. Generalmente l’anticiclone africano arriva d’estate, mentre quest’anno è riuscito a risalire di latitudine proprio nel periodo che dovrebbe far registrare le temperature più rigide e, quindi, portando a scarti di 12/15 gradi in più rispetto alla media Climatica. Gli effetti Sono tra i più variegati: dalle passeggiate al mare in molte regioni del Sud alla cancellazione del superG di Coppa del mondo di sci Alpino maschile che si sarebbe dovuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) All’alba,. Dove il 30 dicembre diverse stazioni meteo hanno registrato temperature fino a 22 gradi. Più primaverili che da vigilia di San Silvestro. E, d’altro canto, le previsioni lo hanno anticipato: per Capodanno il Gigante Africano porteràdi maggio sui monti e al Centro-Sud, nebbia soffocante in Val Padana. Generalmente l’anticiclone africano arriva d’estate, mentre quest’anno è riuscito a risalire ditudine proprio nel periodo che dovrebbe far registrare le temperature più rigide e, quindi, portando a scarti di 12/15 gradi in più rispetto alla mediatica. Gli effettitra i più variegati: dalle passeggiate al mare in molte regioni del Sud alla cancellazione del superG di Coppa del mondo di scino maschile che si sarebbe dovuto ...

