Chiara Ferragni | primo tampone dopo la positività | l’esito

Leggi su ck12

(Di domenica 2 gennaio 2022)era risultata positiva insieme al marito Fedez. Oggi con una serie di Stories su Instagram ha aggiornato i followers Lo 27 dicembree Fedez avevano annunciato ai propri followers di essere positivi al Covid. Entrambi con la mascherina, avevano precisato che per fortuna Leone e Vittoria, i due figli, erano negativi. Oggi, come nella prima occasione, sempre tramite una serie di Stories nIstagram hanno dato un nuovo aggiornamento ed è quello che i fan speravano di sentire, anche se le felicità è a metà.è risultata negativa: “selfie senza mascherina, perché sono negativa”, ha scritto come didascalia a una foto con la piccola Vittoria. Con le Stories ha invece spiegato che sono passati otto giorni da quando ha saputo di essere ...