Che asfalto mi metto? Come cambiare strada e guadagnarci

Prima, solo pochi anni fa, l'asfalto colorato di nuova generazione, era una sfida tecnologica e stravagante: una bizzarrìa costosa, non funzionale e anche un po' chic. Un capriccio. Poi, con il progresso delle tecniche di lavorazione, e l'abbattimento dei costi produttivi, questo nuovo tipo di manto è diventato uno dei nuovi materiali prediletti per l'armonia del paesaggio. "L'asfalto a colori" oggi è una alternativa possibile ai bitumi classici, in particolare nelle aree verdi. Costa (ancora) più di quello normale, ma è la moda del momento. Ormai si trova ovunque, in composti sempre più stravaganti, e realizzato dai produttori più diversi: verde, rosso, blu, persino arancione. Impiegato nella viabilità ma anche Come elemento di arredo di aree pubbliche e giardini. Oggi, tuttavia, la nuova frontiera non sono più le varianti cromatiche, ...

