Canna-gate al Grande Fratello Vip, l'accusa al concorrente: i dubbi sulla presenza di marijuana nella Casa (Di domenica 2 gennaio 2022) In un'edizione che sembra un po' scialba del Grande Fratello Vip finalmente esplode lo scandalo, e come da migliore tradizione di reality ancora una volta si tratta di un "Canna-gate". Nella Casa più spiata d'Italia uno dei concorrenti è stato accusato di aver fumato marijuana durante la serata di Capodanno da alcuni coinquilini. Il gieffino in questione è Barù, nobile new entry nel Grande Fratello Vip, e consumatore di tabacco. La vicenda però non convince e potrebbe sgonfiarsi in fretta. Grande Fratello Vip, esplode il Canna-gate e investe Barù Chi non ricorda il Canna-gate deflagrato dall'accusa di Eva

