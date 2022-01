Calciomercato Juventus, Kaio Jorge la carta per Milik (Di domenica 2 gennaio 2022) Calciomercato Juventus, nella trattativa per l’attaccante polacco potrebbe essere inserito anche Kaio Jorge. Le ultime Nella lista della Juventus come possibili sostituti di Alvaro Morata c’è anche Arek Milik, ex Napoli attualmente al Marsiglia. Come riportato da Il Corriere della Sera, infatti, per la Juventus è ancora viva anche la pista Milik e nell’eventuale trattativa per il centravanti polacco ex Napoli potrebbe essere inserito anche Kaio Jorge, che sta trovando poco spazio al suo primo anno in bianconero. Staremo a vedere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022), nella trattativa per l’attaccante polacco potrebbe essere inserito anche. Le ultime Nella lista dellacome possibili sostituti di Alvaro Morata c’è anche Arek, ex Napoli attualmente al Marsiglia. Come riportato da Il Corriere della Sera, infatti, per laè ancora viva anche la pistae nell’eventuale trattativa per il centravanti polacco ex Napoli potrebbe essere inserito anche, che sta trovando poco spazio al suo primo anno in bianconero. Staremo a vedere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

