Whistleblowing | Anac | “Italia inadempiente sulla direttiva Ue a tutela di chi segnala illeciti sul lavoro Testo pronto | ma è tutto fermo”

(Di sabato 1 gennaio 2022) “Il 2022 è iniziato con l’nel recepimento dellaeuropea 2019/1937 adel, cioè di chinel proprio ambiente di”. A lanciare l’allarme è Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità Anticorruzione, che oggi primo dell’anno ha diffuso una nota chiedendo all’di adeguarsi in tempi rapidi. “La lotta alla corruzione non ammette cedimenti o che si abbassi la guardia. I whistleblower svolgono un ruolo essenziale nel portare alla luce fatti corruttivi o fondati sospetti diche possono minacciare l’interesse pubblico. In tutti i Paesi che riconoscono questo istituto, lezioni hanno permesso la protezione di interessi ...

Perché non adottare l'applicazione browserdell', di cui è fornito anche un indirizzo .onion per l'accesso da rete TOR, a garanzia di maggiore sicurezza? A. C.: Verrà previsto nel ...... codice etico,) che permetteranno di scattare una fotografia del 'lato oscuro' degli atenei italiani'. Dal report dell'" Monitoraggio conoscitivo sulla "esperienza della ...Sono online le nuove faq che rispondono alle domande sulla gestione delle segnalazioni di whistleblowing e sulla protezione delle persone che segnalano illeciti; uno specifico vademecum che completa l ...L’Autorità Nazionale Anticorruzione spiega come disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni di whistleblowing e per la protezione delle persone che segnalano illeciti ...