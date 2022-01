Vaccini e mascherine contro l'ondata di Omicron (Di sabato 1 gennaio 2022) Lo stabilisce un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d'oltralpe. La misura - riportano i siti francesi - scatterà da lunedì 3 gennaio e riguarderà i trasporti pubblici, i luoghi aperti al ... Leggi su it.euronews (Di sabato 1 gennaio 2022) Lo stabilisce un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d'oltralpe. La misura - riportano i siti francesi - scatterà da lunedì 3 gennaio e riguarderà i trasporti pubblici, i luoghi aperti al ...

Advertising

adrianobiondi : Ondata #Omicron sta portando casi a livelli record, aumentando pressione su ospedali e sistema di test, mettendo in… - Alessan33674239 : @7m8nm5p29v @FabioBruni5 @eziomauro @repubblica Volete dare sempre la colpa ai vaccini ma mai una volta che mettiat… - euronewsit : Vaccini e mascherine contro l'ondata di Omicron in tutto il mondo - oscar31914934 : @Libero_official e se iniziassimo a pensare che il problema n.1 non e’ il virus che puo’ essere gestito dalla vera… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Vaccini e mascherine contro l'ondata di Omicron in tutto il mondo Mentre le… -