Tamberi alle prese con il surf | ma occhio allo scoglio!

(Di sabato 1 gennaio 2022) Gianmarcooro nel salto in altoOlimpiadi di Tokyo 2020 prova aare. Ecco il risultato!

Advertising

valcast98 : Måneskin, Nazionale, Volley M e F. Le 40 medaglie a #Tokyo2020, Jacobs, Tamberi, la 4×100, la tripletta alle Parali… - eldavidinho32 : RT @jacopopiotto: Ho aperto il pezzo di @gippu1 alle 11.10, mi sono guardato tutti i video, ho cercato altri video mentre lo leggevo e ho f… - infoitsport : Jacobs, Tamberi, Stano: l’America celebra le vittorie “pulite” degli italiani alle Olimpiadi - jacopopiotto : Ho aperto il pezzo di @gippu1 alle 11.10, mi sono guardato tutti i video, ho cercato altri video mentre lo leggevo… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Uno dei momenti più belli di questo 2021 dello sport. Il saltatore del Qatar, Barshim, ha ricordato durante la consegna degli… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamberi alle

OA Sport

Gianmarcooro nel salto in altoOlimpiadi di Tokyo 2020 prova a surfare. Ecco il risultato!...slittino ci sono diversi atleti già qualificati e certi di potersi giocare le loro chance... Un anno dopo i grandi successi olimpici di Marcell Jacobs e Gianmarco, Massimo Stano e Antonella ...A: Nuova direttrice generale per la Asl di Latina. Arriva Silvia Cavalli, dalla Roma 2, e tra i primi provvedimenti che adotta c'è la revoca dei concorsi sospetti. L'azienda ...Dopo un 2021 andato ben oltre ogni più rosea aspettativa, gli atleti azzurri e le squadre di club del nostro paese hanno l’opportunità di dimostrare che le vittorie, le medaglie e i trionfi non sono s ...