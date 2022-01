Oroscopo settimanale Marco Pesatori, previsioni 3-9 gennaio: partenza sprint per Gemelli (Di sabato 1 gennaio 2022) Benvenuti nella rubrica dedicata all'Oroscopo settimanale di Marco Pesatori. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali. Per saperne di più, leggete le seguenti previsioni astrologiche della settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 gennaio 2022. Inoltre, trovate anche le pagelle segno per segno, con voto da uno a dieci. Oroscopo e pagelle dal 3 al 9 gennaio 2022: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Inizio dell'anno travolgente. Vi tuffate a capofitto dentro un 2022 molto promettente, che vi trova tra i segni più avvantaggiati. Non avete una valigia pesante da trascinare. Leggerezza ed efficienza. La portate con la forza dei muscoli, ma anche di una mente che ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 1 gennaio 2022) Benvenuti nella rubrica dedicata all'di. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali. Per saperne di più, leggete le seguentiastrologiche della settimana che va da lunedì 3 a domenica 92022. Inoltre, trovate anche le pagelle segno per segno, con voto da uno a dieci.e pagelle dal 3 al 92022: Ariete, Toro,Ariete - Inizio dell'anno travolgente. Vi tuffate a capofitto dentro un 2022 molto promettente, che vi trova tra i segni più avvantaggiati. Non avete una valigia pesante da trascinare. Leggerezza ed efficienza. La portate con la forza dei muscoli, ma anche di una mente che ...

