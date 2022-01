Notte di Capodanno | i feriti da botti e petardi 558 interventi dei pompieri

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ottoa Napoli e provincia, in provincia di Ascoli Piceno un ragazza è rimasto gravemente ferito così come a Taranto un uomo rischia di perdere una ...

Otto feriti a Napoli e provincia, in provincia di Ascoli Piceno un ragazza è rimasto gravemente ferito così come a Taranto un uomo rischia di perdere una ...E' di 14 feriti il bilancio, al momento, dei feriti in tutta la Campania per ladi. Nove quelli che si sono registrati tra Napoli e provincia, tre quelli soccorsi in ospedali della provincia di Salerno, uno ad Avellino ed uno a Caserta. Le conseguenze più gravi ...A Roma ci sono stati assembramenti e sono stati lanciati petardi dall'alto sui passanti davanti alla stazione metro Colosseo a Roma. La Polizia Locale ha interdetto l'area di largo Gaetana Agnesi, al ...Capodanno 2022: qual è il Paese che accoglierà per primo il nuovo anno e quale sarà l'ultimo. Scopriamo cosa accade nel mondo.