Me contro Te Il film – Persi nel tempo: Luì e Sofì, colorati e giocosi come cartoni animati (Di sabato 1 gennaio 2022) Luì e Sofì sono tornati: i due beniamini dei bambini sono al cinema dal 1 gennaio con Me contro Te Il film - Persi nel tempo; colorati e spensierati, piacciono ai bambini proprio perché sono come due cartoni animati. Luì e Sofì sono tornati. Dopo che il secondo capitolo della saga dei Me contro Te è stato uno dei campioni di incassi dell'estate e dell'anno, i due beniamini dei bambini tornano al cinema dal 1 gennaio con Me contro Te Il film - Persi nel tempo. Ed è di nuovo la cronaca di un successo annunciato. I Me contro Te, nella loro versione cinematografica, hanno trovato una loro via espressiva, giocosa e colorata. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 gennaio 2022) Luì esono tornati: i due beniamini dei bambini sono al cinema dal 1 gennaio con MeTe Ilnele spensierati, piacciono ai bambini proprio perché sonodue. Luì esono tornati. Dopo che il secondo capitolo della saga dei MeTe è stato uno dei campioni di incassi dell'estate e dell'anno, i due beniamini dei bambini tornano al cinema dal 1 gennaio con MeTe Ilnel. Ed è di nuovo la cronaca di un successo annunciato. I MeTe, nella loro versione cinematografica, hanno trovato una loro via espressiva, giocosa e colorata. ...

Advertising

zazoomblog : Me contro Te Il film – Persi nel tempo: Luì e Sofì colorati e giocosi come cartoni animati - #contro #Persi #tempo… - ElleLucrezia : RT @Diregiovani: ?? Le interviste di Diregiovani ?? @ElleLucrezia ha incontrato Luì e Sofì in occasione della presentazione di #MeControTe I… - Diregiovani : ?? Le interviste di Diregiovani ?? @ElleLucrezia ha incontrato Luì e Sofì in occasione della presentazione di… - bubinoblog : CINEBUBINO GENNAIO 2022: BELLI CIAO, PERSI NEL TEMPO E GLI ALTRI FILM. TRAILER, CAST E CONSIGLI - pabaldini : ?? #MarilynMag #DigitalEdition @Corriere @pabaldini cinema #salestreaming #MatrixResurrections… -