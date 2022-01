Le ultime sul Venezia: il gong di Capodanno regala Cuisance, ora la ricerca dell’attaccante (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Venezia chiude il 2021 con un botto di mercato: preso Cuisance dal Bayern Monaco e ora via alla ricerca dell’attaccante Chiusura con i botti di Capodanno anticipati per il Venezia. I lagunari chiudono per un grande colpo invernale e si assicurano le prestazioni di Cuisance, centrocampista francese che arriva dal Bayern Monaco. Un’operazione importante per la squadra, che punta di diritto alla salvezza e l’innesto in mediana è sicuramente un colpo interessante. Ora Zanetti può godersi la giornata di riposo dopo i tre giorni di lavoro post Natale e si appresta a rientrare carico per preparare la sfida importante contro la Salernitana. Serve un altro tassello, ai lagunari, per puntare alla salvezza e rinforzarsi. L’attaccante. Con l’uscita probabile di Forte e sicura ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilchiude il 2021 con un botto di mercato: presodal Bayern Monaco e ora via allaChiusura con i botti dianticipati per il. I lagunari chiudono per un grande colpo invernale e si assicurano le prestazioni di, centrocampista francese che arriva dal Bayern Monaco. Un’operazione importante per la squadra, che punta di diritto alla salvezza e l’innesto in mediana è sicuramente un colpo interessante. Ora Zanetti può godersi la giornata di riposo dopo i tre giorni di lavoro post Natale e si appresta a rientrare carico per preparare la sfida importante contro la Salernitana. Serve un altro tassello, ai lagunari, per puntare alla salvezza e rinforzarsi. L’attaccante. Con l’uscita probabile di Forte e sicura ...

