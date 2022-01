La Germania chiude 3 centrali nucleari. Ma per "spegnerle" ci vorranno fino a 20 anni (Di sabato 1 gennaio 2022) Con l'inizio del nuovo anno, la Germania ha chiuso tre delle sue ultime sei centrali nucleari in servizio, segnando un nuovo passo nell'abbandono di questa fonte di energia. Le altre tre cesseranno le operazioni in un anno, completando il... Leggi su europa.today (Di sabato 1 gennaio 2022) Con l'inizio del nuovo anno, laha chiuso tre delle sue ultime seiin servizio, segnando un nuovo passo nell'abbandono di questa fonte di energia. Le altre tre cesseranno le operazioni in un anno, completando il...

Advertising

SkyTG24 : Con l'inizio del #2022, la #Germania ha chiuso tre delle sue ultime sei centrali nucleari in servizio, segnando un… - zazoomblog : La Germania chiude 3 centrali nucleari. Ma per spegnerle ci vorranno fino a 20 anni - #Germania #chiude #centrali… - pasquale79golf : RT @SkyTG24: Con l'inizio del #2022, la #Germania ha chiuso tre delle sue ultime sei centrali nucleari in servizio, segnando un nuovo passo… - m_paseri : RT @SkyTG24: Con l'inizio del #2022, la #Germania ha chiuso tre delle sue ultime sei centrali nucleari in servizio, segnando un nuovo passo… - SimoneAmici4 : RT @SkyTG24: Con l'inizio del #2022, la #Germania ha chiuso tre delle sue ultime sei centrali nucleari in servizio, segnando un nuovo passo… -