Inter, Altobelli: “Lukaku non serve alla squadra di Inzaghi, non lo riprenderei” (Di domenica 2 gennaio 2022) Alessandro Altobelli ha rilasciato un’Intervista a gazzetta.it, parlando del caso Lukaku: “L’Inter non ha bisogno del belga. Gioca un calcio bellissimo in cui segnano tutti. E’ vero, non ha ancora vinto niente, ma è sulla strada giusta. Lukaku ormai ha fatto il suo tempo a Milano, farebbe bene a concentrarsi sul Chelsea. Sono convinto che Marotta non lo riprenderebbe mai, anche se potesse, e io farei lo stesso. Inoltre il Chelsea non lo cederebbe mai in prestito gratuito e l’Inter non può spendere“. Altobelli ha poi analizzato l’eventualità in cui i nerazzurri riuscissero ad accaparrarsi l’attaccante: “Romelu potrebbe convivere con Dzeko, ma si andrebbe solamente a disturbare l’ambiente. Lukaku è un giocatore ingombrante che rischia di rompere ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Alessandroha rilasciato un’vista a gazzetta.it, parlando del caso: “L’non ha bisogno del belga. Gioca un calcio bellissimo in cui segnano tutti. E’ vero, non ha ancora vinto niente, ma è sulla strada giusta.ormai ha fatto il suo tempo a Milano, farebbe bene a concentrarsi sul Chelsea. Sono convinto che Marotta non lo riprenderebbe mai, anche se potesse, e io farei lo stesso. Inoltre il Chelsea non lo cederebbe mai in prestito gratuito e l’non può spendere“.ha poi analizzato l’eventualità in cui i nerazzurri riuscissero ad accaparrarsi l’attaccante: “Romelu potrebbe convivere con Dzeko, ma si andrebbe solamente a disturbare l’ambiente.è un giocatore ingombrante che rischia di rompere ...

