Il problema della Siria è il prezzo delle case sì | sul serio

(Di sabato 1 gennaio 2022) La guerra che per più di un decennio ha infuriato nel mio Paese, la, è raccontata perlopiù in termini politici. Secondo me, tuttavia, viene sottovalutata unacause che sono alla radice del conflitto. La distruzione di ciò che chiamiamo casa – sia concettualmente sia letteralmente – è stata preceduta da una lenta, persistente erosione causata dal modo in cui l’architettura moderna ha cambiato le nostre città e ha messo alla prova il modo in cui ci stabiliamo in un luogo. Il nostro mondo è incastrato in una crisi abitativa che continua a peggiorare e che è una rovinosa conseguenza del modo in cui sono costruite le città moderne. Si calcola che più di 150 milioni di persone nel mondo siano senza casa e che il 20 per centopopolazione globale non abbia una sistemazione abitativa adeguata. Questa impressionante realtà ...