Il più grave a Taranto: 41 enne perde una mano per l’esplosione di un petardo Gravi incidenti anche ad Andria ed a Monopoli. Bòtti di capodanno: in Puglia violati anche divieti. Nascite: ad Andria a mezzanotte e mezza è venuta al mondo Maria (Di sabato 1 gennaio 2022) Nell’immagine tratta da video diffuso in messaggeri, un cassonetto fatto esplodere. Accaduto nella Bat dove, ad Andria, si è registrato anche un grave incidente (amputare quattro dita della mano destra ad un uomo) per i Bòtti di capodanno. Ma ad Andria anche, e soprattutto, una delle prime nate in Italua: Maria, tre chili e mezzo, venuta alla luce a mezzanotte e mezza. Tornando ai Bòtti: divieti violati, in Puglia, e vari feriti. Il più grave nel quartiere Tamburi di Taranto dove un ... Leggi su noinotizie (Di sabato 1 gennaio 2022) Nell’immagine tratta da video diffuso in messaggeri, un cassonetto fatto esplodere. Accaduto nella Bat dove, ad, si è registratounincidente (amputare quattro dita delladestra ad un uomo) per idi. Ma ad, e soprattutto, una delle prime nate in Italua:, tre chili e mezzo,alla luce a. Tornando ai, in, e vari feriti. Il piùnel quartiere Tamburi didove un ...

Ultime Notizie dalla rete : più grave Botti di Capodanno, nove feriti nel Napoletano. A Taranto 41enne perde la mano La più grave delle persone ricoverate si trova al Cardarelli: si tratta di una 53enne ferita agli occhi dall'esplosione dei fuochi. Per gli altri problemi soprattutto agli arti. In provincia di ...

