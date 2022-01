Il Paradiso delle signore trama 3 gennaio 2022: torna Flavia, Tina prende una decisione (Di sabato 1 gennaio 2022) A partire da lunedì 3 gennaio 2022 tornerà in onda Il Paradiso delle signore. I membri del grande magazzino si prepareranno a vivere i primi giorni del nuovo anno e molti di loro saranno entusiasti e pieni di progetti. Tina, dal canto suo, prenderà una decisione importante che riguarda il suo intervento. Inoltre, non mancheranno L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 1 gennaio 2022) A partire da lunedì 3tornerà in onda Il. I membri del grande magazzino si prepareranno a vivere i primi giorni del nuovo anno e molti di loro saranno entusiasti e pieni di progetti., dal canto suo,rà unaimportante che riguarda il suo intervento. Inoltre, non mancheranno L'articolo proviene da KontroKultura.

