«I non vaccinati over 80 rischiano di morire 56 volte più di chi ha la terza dose». Il report Iss: impennata di casi tra i 16 e i 19 anni (Di sabato 1 gennaio 2022) Un over 80 non vaccinato contro il Covid corre il rischio di morire 9 volte più alto rispetto a chi si è sottoposto a due dosi di vaccino da meno di 5 mesi (150 giorni) e 56 volte più alto rispetto a chi si è vaccinato con la terza dose booster. Guardando invece al rischio di ospedalizzazione, sempre nella stessa fascia d'età, il rischio per gli ottuagenari non vaccinati di finire in terapia intensiva è 8 volte più alto rispetto a chi si è sottoposto a due dosi di vaccino da meno di 4 mesi (120 giorni) e 41 volte più alto rispetto a chi si è vaccinato con la terza dose booster. È quanto emerge dall'ultimo bollettino di sorveglianza integrata dell'Istituto Superiore di Sanità contenente i dati sugli ...

