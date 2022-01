Covid oggi Piemonte, 7.450 contagi: bollettino 1 gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 7.450 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 1 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi (di cui 5.568 dopo test antigenico) sono pari al 12,7% di 58.437 tamponi eseguiti, di cui 45.399 antigenici. Dei 7.450 contagi gli asintomatici sono 5.537 (74,3%). I casi sono 5.409 di screening, 1.564 contatti di caso, 477 con indagine in corso. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.242 (+19 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 108 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 77.190 I tamponi diagnostici finora processati sono 11.830.058 (+58.437 rispetto a ieri), di cui 2.745.974 risultati negativi. Sono 9 i decessi di persone positive al test del ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 7.450 ida coronavirus in, 12022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi (di cui 5.568 dopo test antigenico) sono pari al 12,7% di 58.437 tamponi eseguiti, di cui 45.399 antigenici. Dei 7.450gli asintomatici sono 5.537 (74,3%). I casi sono 5.409 di screening, 1.564 contatti di caso, 477 con indagine in corso. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.242 (+19 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 108 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 77.190 I tamponi diagnostici finora processati sono 11.830.058 (+58.437 rispetto a ieri), di cui 2.745.974 risultati negativi. Sono 9 i decessi di persone positive al test del ...

