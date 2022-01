Covid, i colori di Capodanno: più di 37 milioni di italiani in restrizione. E Lombardia e Sicilia rischiano l’arancione – Il video (Di sabato 1 gennaio 2022) Con oltre 12 milioni di italiani in zona gialla il 31 dicembre è passato tra festeggiamenti casalinghi e cene al ristorante con Super Green pass. Ma i numeri crescono: a partire da lunedì 3 gennaio la prima settimana del 2022 conterà fino a 37 milioni di persone sotto restrizioni. Le Regioni che hanno brindato all’arrivo del nuovo anno già in zona gialla sono state 7: Friuli Venezia Giulia, nella zona più alta di rischio rispetto alla bianca già dal 29 novembre scorso, la Provincia autonoma di Bolzano, in giallo dal 6 dicembre, e poi Calabria, Liguria, Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento. Hanno saluto il vecchio anno di pandemia in bianca invece Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Umbria, Basilicata, Campania, Toscana , ... Leggi su open.online (Di sabato 1 gennaio 2022) Con oltre 12diin zona gialla il 31 dicembre è passato tra festeggiamenti casalinghi e cene al ristorante con Super Green pass. Ma i numeri crescono: a partire da lunedì 3 gennaio la prima settimana del 2022 conterà fino a 37di persone sotto restrizioni. Le Regioni che hanno brindato all’arrivo del nuovo anno già in zona gialla sono state 7: Friuli Venezia Giulia, nella zona più alta di rischio rispetto alla bianca già dal 29 novembre scorso, la Provincia autonoma di Bolzano, in giallo dal 6 dicembre, e poi Calabria, Liguria, Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento. Hanno saluto il vecchio anno di pandemia in bianca invece, Lazio, Piemonte eValle d’Aosta, Emilia Romagna, Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Umbria, Basilicata, Campania, Toscana , ...

