**Clima: Mattarella, 'occorre alleanza tra anziani custodi memoria e giovani artefici futuro'** (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "La pandemia in corso ha reso ancora più complesse, come ricordato da Vostra Santità, le tre principali sfide sociali del nostro tempo: l'acuirsi della distanza tra le persone, la profonda crisi educativa e la crescente precarietà del mondo del lavoro. In un contesto drammaticamente segnato dal levarsi continuo del grido dei poveri e della terra, condivido pienamente la necessità di intraprendere quel cammino della pace che San Paolo VI definì sviluppo integrale. Un cammino che passa, come sottolineato nel Messaggio, attraverso un fecondo dialogo fra generazioni, una vera e propria alleanza tra gli anziani, custodi della memoria, e i giovani che portano avanti la storia". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "La pandemia in corso ha reso ancora più complesse, come ricordato da Vostra Santità, le tre principali sfide sociali del nostro tempo: l'acuirsi della distanza tra le persone, la profonda crisi educativa e la crescente precarietà del mondo del lavoro. In un contesto drammaticamente segnato dal levarsi continuo del grido dei poveri e della terra, condivido pienamente la necessità di intraprendere quel cammino della pace che San Paolo VI definì sviluppo integrale. Un cammino che passa, come sottolineato nel Messaggio, attraverso un fecondo dialogo fra generazioni, una vera e propriatra glidella, e iche portano avanti la storia". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato a ...

Ultime Notizie dalla rete : **Clima Mattarella Draghi continua ad essere il principale candidato per il Colle ... in un clima di preoccupazione per l'alto numero di contagi. 'Solo 400 deputati su 630 presenti per ... quando l'asticella scende e per eleggere il successore di Mattarella basterà la maggioranza ...

Mattarella lascia con un inno al vaccino ...facciano molta fatica ad arrivare alla fine del mese e non percepiscano più di tanto questo clima ... Infine Mattarella ha invitato i giovani ad avere fiducia nel futuro e a credere di più in sé stessi. ...

**Clima: Mattarella, 'occorre alleanza tra anziani custodi memoria e giovani artefici futuro'**

Covid, clima, lavoro: tutti i discorsi di fine anno di Sergio Mattarella, dal 2015 a oggi Ansa. Non solo un discorso di fine anno. E poi il cambiamento climatico e la pandemia da Covid-19: gli ultimi anni ripercorsi attraverso i messaggi di Sergio Mattarella. GUARDA IL VIDEO: Attesa per il ...

