Ciclismo, Elisa Longo Borghini: “Sono molto felice dell’arrivo in squadra di Elisa Balsamo” (Di sabato 1 gennaio 2022) Elisa Longo Borghini ed Elisa Balsamo Sono state protagoniste nell’ultimo Mondiale, che ha portato proprio Balsamo alla conquista della maglia iridata. Le due piemontesi da compagne in Nazionale si troveranno insieme anche nella Trek-Segafredo e cosi ha commentato Longo Borghini. “Sono molto felice di averla in squadra. Abbiamo un buon rapporto anche perché siamo della stessa regione”. In un’intervista riportata da cyclingnews, Longo Borghini ha parlato proprio della gara ai Mondiali: “Lavorare per Elisa ai Mondiali è stato, per me, un onore. Sono ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022)edstate protagoniste nell’ultimo Mondiale, che ha portato proprioalla conquista della maglia iridata. Le due piemontesi da compagne in Nazionale si troveranno insieme anche nella Trek-Segafredo e cosi ha commentato. “di averla in. Abbiamo un buon rapporto anche perché siamo della stessa regione”. In un’intervista riportata da cyclingnews,ha parlato proprio della gara ai Mondiali: “Lavorare perai Mondiali è stato, per me, un onore....

Advertising

zazoomblog : Elisa Balsamo: Il ciclismo femminile è finalmente considerato - #Elisa #Balsamo: #ciclismo #femminile - IlPedaleRosa : 'Giro d'Italia Ciclocross', a Ferentino festa per Bulleri, Arianna ed Elisa Bianchi: - martialzi13 : RT @IlPedaleRosa: Le Azzurre della Pista convocate per l'ultimo raduno dell'anno a Novo Mesto: - IlPedaleRosa : Le Azzurre della Pista convocate per l'ultimo raduno dell'anno a Novo Mesto: - IzagaAngeles : RT @pointofnews: #ciclismo, il #mondiale di #elisa #balsamo: sconfitto il mito #marianne #vos – #video – #oa Sport. Leggi su: https://t.co… -