Capodanno 2022, per Mister Ok 33esimo tuffo nel Tevere (Di sabato 1 gennaio 2022) Trentatreesimo tuffo nel Tevere per Mister Ok, alias Maurizio Palmulli, 68enne bagnino di Castelfusano che anche quest’anno non è venuto meno alla tradizione e si è lanciato alle 12 in punto da ponte Cavour. Tanti anche questa volta i curiosi per il tradizionale tuffo nel fiume della Capitale, un’usanza inaugurata nel 1946 da Rick De Sonay, l’italo-belga che si lanciava in costume e cilindro, facendo ok con la mano per rassicurare i curiosi che si fermavano ad ammirarlo, e portata avanti da tanti altri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) TrentatreesimonelperOk, alias Maurizio Palmulli, 68enne bagnino di Castelfusano che anche quest’anno non è venuto meno alla tradizione e si è lanciato alle 12 in punto da ponte Cavour. Tanti anche questa volta i curiosi per il tradizionalenel fiume della Capitale, un’usanza inaugurata nel 1946 da Rick De Sonay, l’italo-belga che si lanciava in costume e cilindro, facendo ok con la mano per rassicurare i curiosi che si fermavano ad ammirarlo, e portata avanti da tanti altri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - ciropellegrino : #Napoli , ferito al petto da proiettile vagante mentre era fuori casa a fumare una sigaretta. Probabile colpo di pi… - Adnkronos : #Capodanno 2022, primi dati Aidaa: 'Morti almeno 400 tra cani e gatti per i botti'. - rob_pav98 : Il mio capodanno: - Fidanzata che dorme con un gatto - Io che parlo di lavoro per 2 ore - Carbonara - Solitario spi… - sakura18d : RT @repubblica: Capodanno in Europa e nel mondo, le immagini -