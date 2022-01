Berrettini-De Minaur | ATP Cup 2022 | orario | tv | streaming | programma Italia-Australia

Leggi su oasport

(Di sabato 1 gennaio 2022) Abbiamo ancora negli occhi quelle lacrime strazianti. Matteosta disputando una partita straordinaria contro Alexander Zverev alle ATP Finals di Torino, poi improvvisamente una fitta agli addominali ed un dolore lacerante: il romano è costretto al ritiro dal match e dall’intera competizione. Un mese e mezzo dopo il romano è pronto a tornare in campo nella ATP Cup. L’infortunio, per fortuna, non si è rivelato grave, dunque il n.7 del mondo ha potuto svolgere una regolare preparazione invernale. Certo, le incognite non mancano sulla condizione attuale e potranno venire sciolte solo dal riscontro inappellabile del campo. L’inizio di stagione per il portacolori del Bel Paese sarà tutt’altro che agevole, perché affronterà l’no Alex De, n.34 del ranking ATP. Si tratta di un giocatore di cui si ...