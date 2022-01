Bayern Monaco, positivi quattro calciatori: tre erano in vacanza (Di sabato 1 gennaio 2022) quattro giocatori del Bayern Monaco sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta del portiere Manuel Neuer, di Kingsley Coman, Corentin Tolisso e Omar Richards. I primi tre si sono contagiati mentre erano in vacanza, rispettivamente alle Maldive, a Dubai e in Francia. La ripresa degli allenamenti è stata dunque spostata di un giorno, al 3 gennaio 2022. A riportarlo è in un comunicato il club, che spiega anche come i cinque positivi (contagiato anche l’assistente allenatore Dino Toppmolle) siano già in isolamento domiciliare. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022)giocatori delsono risultatial Covid-19. Si tratta del portiere Manuel Neuer, di Kingsley Coman, Corentin Tolisso e Omar Richards. I primi tre si sono contagiati mentrein, rispettivamente alle Maldive, a Dubai e in Francia. La ripresa degli allenamenti è stata dunque spostata di un giorno, al 3 gennaio 2022. A riportarlo è in un comunicato il club, che spiega anche come i cinque(contagiato anche l’assistente allenatore Dino Toppmolle) siano già in isolamento domiciliare. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Fiorentina: Lille ufficializza la cessione di Ikoné ... Dusan Vlahovic è oggi il giocatore più chiacchierato e ambito sul mercato (è da tempo nel mirino di Juve, Milan, Arsenal, Tottenham, City, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e l'...

Bayern Monaco, un big spagnola vuole Tolisso Commenta per primo Secondo Fichajes Corentin Tolisso sarebbe finito nel mirino dell' Atletico Madrid . Il centrocampista francese, in uscita dal Bayern Monaco , avrebbe attirato le attenzioni anche di Barcellona e Real Madrid .

