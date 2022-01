Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 31 dicembre 2021 (Di sabato 1 gennaio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 31 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show di Capodanno L’Anno che Verrà ha totalizzato in media 6453 spettatori (33.33% di share); su Canale5 lo show di fine anno Capodanno in Musica ha avuto 3055 spettatori (16.70%). Il film Pulp Fiction su Italia1 ha ottenuto 605 spettatori (3.02%); su Rai2 il film Gli Aristogatti 1594 spettatori (7.83%); il Festival del Circo di Montecarlo su Rai3 ha conquistato 1585 spettatori (7.81%). Su Rete4 il film Le Comiche ha interessato 470 spettatori (2.32%) e su La7 il film Parenti Serpenti ne ha avuti 478 (2.35%). Ascolti tv Access ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 1 gennaio 2022)tv: idei programmi più visti di31, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show di Capodanno L’Anno che Verrà ha totalizzato in media 6453 spettatori (33.33% di share); su Canale5 lo show di fine anno Capodanno in Musica ha avuto 3055 spettatori (16.70%). Il film Pulp Fiction su Italia1 ha ottenuto 605 spettatori (3.02%); su Rai2 il film Gli Aristogatti 1594 spettatori (7.83%); il Festival del Circo di Montecarlo su Rai3 ha conquistato 1585 spettatori (7.81%). Su Rete4 il film Le Comiche ha interessato 470 spettatori (2.32%) e su La7 il film Parenti Serpenti ne ha avuti 478 (2.35%).tv Access ...

