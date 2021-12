Tour de Ski 2021-2022: Jessie Diggins vince in volata la mass start di Oberstdorf. Tutte lontane le italiane (Di venerdì 31 dicembre 2021) Va a Jessie Diggins la terza tappa del Tour de Ski, la 10 km mass start a tecnica classica di Oberstdorf, in Germania. Una gara molto incerta, la prima in Germania, nella quale però l’americana riesce a mettere il punto esclamativo e a guadagnarsi la testa della classifica del Tour de Ski stesso, con 10 fondiste nel giro di un unico minuto. Nella battaglia a nove (anzi, a sette alla fine, visti un paio di cedimenti) finale, Diggins, con il tempo di 21’30?8, mette il proprio sci davanti a quello della svedese Frida Karlsson per mezzo secondo e a quello della russa Tatiana Sorina per 8 decimi. Seguono l’altra svedese Ebba Andersson a 1?2 e la norvegese Heidi Weng a 2?6, ma già abbastanza lontana da finire impossibilitata a giocarsi le proprie carte allo ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Va ala terza tappa delde Ski, la 10 kma tecnica classica di, in Germania. Una gara molto incerta, la prima in Germania, nella quale però l’americana riesce a mettere il punto esclamativo e a guadagnarsi la testa della classifica delde Ski stesso, con 10 fondiste nel giro di un unico minuto. Nella battaglia a nove (anzi, a sette alla fine, visti un paio di cedimenti) finale,, con il tempo di 21’30?8, mette il proprio sci davanti a quello della svedese Frida Karlsson per mezzo secondo e a quello della russa Tatiana Sorina per 8 decimi. Seguono l’altra svedese Ebba Andersson a 1?2 e la norvegese Heidi Weng a 2?6, ma già abbastanza lontana da finire impossibilitata a giocarsi le proprie carte allo ...

