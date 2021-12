Super Green pass sul lavoro o obbligo vaccinale: la scelta di Draghi a gennaio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, è in programma il consiglio dei ministri che porterà una ulteriore stretta per combattere la pandemia di Coronavirus. E il presidente del Consiglio Mario Draghi ha due opzioni sul tavolo. La prima è quella del Super Green pass obbligatorio sul lavoro. Una decisione che riguarderebbe 23 milioni di dipendenti. La seconda è imporre l’obbligo vaccinale a tutti gli italiani. Il governo sta studiando come procedere dopo che la Certificazione Verde Covid-19 per lavorare era finita anche nelle discussioni dell’ultimo Cdm che ha varato le nuove regole per la quarantena. La mediazione politica puntava sull’imposizione graduale dell’obbligo per categorie di lavoratori. Partendo da quelli della Pubblica ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per il 5, vigilia dell’Epifania, è in programma il consiglio dei ministri che porterà una ulteriore stretta per combattere la pandemia di Coronavirus. E il presidente del Consiglio Marioha due opzioni sul tavolo. La prima è quella delobbligatorio sul. Una decisione che riguarderebbe 23 milioni di dipendenti. La seconda è imporre l’a tutti gli italiani. Il governo sta studiando come procedere dopo che la Certificazione Verde Covid-19 per lavorare era finita anche nelle discussioni dell’ultimo Cdm che ha varato le nuove regole per la quarantena. La mediazione politica puntava sull’imposizione graduale dell’per categorie di lavoratori. Partendo da quelli della Pubblica ...

Advertising

GiovaQuez : Trasporto pubblico locale Dal 10 gennaio servirà il super Green pass Stadi Capienza massima al 50% per impianti al… - petergomezblog : Omicron, il parere del Cts: quarantena ridotta a 5 giorni (con tampone) per chi ha il booster. A breve il Cdm: sul… - Agenzia_Ansa : Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con un… - laruz14 : RT @gr_grim: Senza alcuna motivazione, senza senso, senza ragione, tra sette giorni il Governo mi impedirà di lavorare. Solo per il gusto d… - infoitinterno : Il decreto sul super green pass e tutti gli errori del governo -