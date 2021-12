Ritorno a scuola, le Regioni: “Con due positivi in classe, auto-sorveglianza di 5 giorni per i vaccinati, quarantena di 10 giorni con Dad e test alla fine per i non vaccinati”. Bianchi: “Priorità alla scuola in presenza” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si è svolta una riunione tra i ministri dell'Istruzione Patrizio Bianchi, della Salute Roberto Speranza e il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e gli assessori regionali alla Salute. Al centro della riunione, a quanto si apprende, un primo confronto in vista della riapertura delle scuole dopo le feste di Natale. L'obiettivo è coniugare la garanzia della scuola in presenza con la tutela della salute a fronte dell'aumento dei contagi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si è svolta una riunione tra i ministri dell'Istruzione Patrizio, della Salute Roberto Speranza e il presidente della Conferenza delleMassimiliano Fedriga e gli assessori regionaliSalute. Al centro della riunione, a quanto si apprende, un primo confronto in vista della riapertura delle scuole dopo le feste di Natale. L'obiettivo è coniugare la garanzia dellaincon la tutela della salute a fronte dell'aumento dei contagi. L'articolo .

