Paolo Calissano, morto l'attore delle fiction: aveva 54 anni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Calissano è morto il 30 dicembre 2021 nel suo appartamento a Roma a causa di una possibile overdose di farmaci: aveva 54 anni e aveva partecipato all'Isola dei Famosi. Paolo Calissano, 54 anni, è morto giovedì 30 dicembre 2021 nel suo appartamento a Roma, probabilmente a causa di un'overdose da farmaci. A dare l'allarme è stata la compagna dell'attore che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Calissano abitava in zona Balduina a Roma, a ritrovare il corpo senza vita del noto protagonista di numerose fiction e de L'Isola dei Famosi, sono stati i carabinieri e gli uomini del 118 accorsi sul posto.

MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto nella sua casa di Roma, l'attore Paolo Calissano. Aveva 54 anni. Sul posto i carabinieri e i… - Corriere : L'attore Paolo Calissano trovato morto in casa a Roma: nella stanza da letto flaconi di psicofarmaci - betta_luigi : RT @davidemaggio: Paolo Calissano è stato trovato morto nella sua casa di Roma. Aveva 54 anni - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Morto Paolo Calissano, lo sfogo della compagna: «Sciacalli, lasciatelo in pace» -