“Non è colpa di Ronaldo”: Juve, Buffon indica i responsabili del ‘fallimento’ (Di venerdì 31 dicembre 2021) Buffon parla dell’ultimo periodo vissuto alla Juve e indica da dove sarebbe scaturito il momento difficile: “Non è colpa di Ronaldo” Gianluigi Buffon, intervistato al ‘Corriere della sera’, ha parlato dell’ultimo periodo vissuto alla Juventus, prima del definitivo passaggio al Parma. Ma anche dei problemi sorti all’interno della squadra, problemi che hanno portato alla difficile Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 31 dicembre 2021)parla dell’ultimo periodo vissuto allada dove sarebbe scaturito il momento difficile: “Non èdi” Gianluigi, intervistato al ‘Corriere della sera’, ha parlato dell’ultimo periodo vissuto allantus, prima del definitivo passaggio al Parma. Ma anche dei problemi sorti all’interno della squadra, problemi che hanno portato alla difficile Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Giorgiolaporta : Prima tagliano 37 miliardi di spesa sanitaria e poi dicono che se mancano i posti letto in #terapiaintensiva è colp… - Giorgiolaporta : Con i tamponi ai vaccinati ecco che viene fuori la verità di chi diffonde il virus. Tutte queste persone sono state… - galeazzobignami : Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. De… - casino90210 : RT @Liberop79653844: No-Vax devono #morire di #Covid. Lo ha deciso il #tampone. Gli altri... più ne muoiono di #nessunacorrelazione e più s… - Scontrosadrya : RT @intuslegens: «Il #novax che s'ammala è un costo e non va curato». E il #provax che, sapendo che i vaccini non coprono #Omicron, se ne f… -