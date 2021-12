Manuel Bortuzzo fa una dichiarazione choc | lascerà il GF VIP 6

(Di venerdì 31 dicembre 2021) In queste ore fa molto discutere unadi. Sembra che il nuotatore abbia deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 6. “Voi pensate che arrivi fino a Marzo?NO!”a tavola chiacchiera con Katia Ricciarelli e Carmen Russo, le due dichiarano che hanno notato il suo crollo psicologico, lui di tutta risposta dice che se ne andrà via presto. Le donne sono incredule, ma lui incalza: “O il 14 o il 17. Voi pensate che arrivi fino a Marzo? NO!“ Il nuotatore appare molto convinto, come mostra il video:fa capire che a metà Gennaio esce.#gfvip pic.twitter.com/fwRDJCLLQJ — BL (@rainbow20202020) December 30, 2021 Ma ciò che stupisce nella sua decisione è che settimane fa Signorini aveva fatto decidere ai concorrenti se volessero restare fino al prolungamento di ...

Katia Ricciarelli ha dapprima discusso con Eva Grimaldi e poi ha insultato Lulù Selassiè augurandosi che la giovane venga presto mollata da Manuel Bortuzzo.