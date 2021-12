Macerata, fiamme in un appartamento: 2 morti, deceduti anche cane e gatto (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dramma nelle prime ore della mattinata a . L’appartamento di Macerata colpito dalle fiammeUn dramma si è consumato stamattina presto a Macerata, nelle Marche: due sono le vittime di un incendio che è divampato in una abitazione di via Severini, zona popolare alle spalle del centralissimo Corso Cairoli. I soccorsi sono scattati subito dopo l’arrivo di una segnalazione e sul posto sono giunti nel giro di pochi minuti i Vigili del Fuoco. #Macerata, alle ore 7:00 intervento per #incendio in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Severini: fiamme circoscritte e spente dai #vigilidelfuoco. Rinvenuti i corpi senza vita di due uomini, operazioni di soccorso concluse #31dicembre pic.twitter.com/BUlqkO2Ibd — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) ... Leggi su ck12 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dramma nelle prime ore della mattinata a . L’dicolpito dalleUn dramma si è consumato stamattina presto a, nelle Marche: due sono le vittime di un incendio che è divampato in una abitazione di via Severini, zona popolare alle spalle del centralissimo Corso Cairoli. I soccorsi sono scattati subito dopo l’arrivo di una segnalazione e sul posto sono giunti nel giro di pochi minuti i Vigili del Fuoco. #, alle ore 7:00 intervento per #incendio in unal secondo piano di un edificio in via Severini:circoscritte e spente dai #vigilidelfuoco. Rinvenuti i corpi senza vita di due uomini, operazioni di soccorso concluse #31dicembre pic.twitter.com/BUlqkO2Ibd — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) ...

Incendio in un appartamento, due persone muoiono tra le fiamme Corriere Adriatico Incendio in un appartamento, due persone muoiono tra le fiamme MACERATA - Due persone morte nell'incendio di un'abitazione, in via Severini, a Macerata. Le fiamme sono divampate questa mattina alle 7, ma quando i vigili del fuoco e il personale del ...

Marche, tragedia di San Silvestro. Incendio di un appartamento, due morti Il giorno di San Silvestro di apre con una tragica notizia che arriva da Macerata. Due persone sono morte nell’incendio che, intorno alle 7 di questa mattina. è divampato in una abitazione di via Seve ...

