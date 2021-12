L’anno che verrà 2022 streaming e diretta tv: dove vedere il Capodanno di Rai 1 (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’anno che verrà 2022 è il tradizionale appuntamento con il Capodanno di Rai 1, in onda questa sera, 31 dicembre 2021, dalle ore 21 con la conduzione di Amadeus per dare il benvenuto al nuovo anno. Tanti gli ospiti per oltre quattro ore di grande musica e intrattenimento. La location scelta per l’occasione è Terni, in Umbria, e le sue acciaierie, simbolo del lavoro e della ripartenza. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming L’anno che verrà 2022, lo show di Capodanno su Rai 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere. In tv Appuntamento su Rai 1 questa sera, venerdì 31 dicembre 2021, alle ore 21 con Amadeus e tanti ospiti dalle acciaierie di Terni. Rai 1 è visibile al tasto 1 del ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021)cheè il tradizionale appuntamento con ildi Rai 1, in onda questa sera, 31 dicembre 2021, dalle ore 21 con la conduzione di Amadeus per dare il benvenuto al nuovo anno. Tanti gli ospiti per oltre quattro ore di grande musica e intrattenimento. La location scelta per l’occasione è Terni, in Umbria, e le sue acciaierie, simbolo del lavoro e della ripartenza. Maintv e inche, lo show disu Rai 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere. In tv Appuntamento su Rai 1 questa sera, venerdì 31 dicembre 2021, alle ore 21 con Amadeus e tanti ospiti dalle acciaierie di Terni. Rai 1 è visibile al tasto 1 del ...

