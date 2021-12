La curva pandemica cresce ancora: 144.243 nuovi casi. Stabili ma alti i decessi (155). Più ricoveri e T.i. (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'ultimo giorno dell'anno porta un nuovo record di contagiati da coronavirus: oggi i nuovi positivi sono stati 144.243, contro i 126.888 di ieri. I morti sono stati 155 nelle ultime 24 ore. Numeri ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'ultimo giorno dell'anno porta un nuovo record di contagiati da coronavirus: oggi ipositivi sono stati 144.243, contro i 126.888 di ieri. I morti sono stati 155 nelle ultime 24 ore. Numeri ...

