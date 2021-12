Incendio in un appartamento: morti un uomo e la sorella disabile (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un uomo di 66 anni e la sorella disabile sono morti questa mattina a causa di un Incendio scoppiato nel loro appartamento, in un condomino di Macerata. Nella mattinata di oggi, un uomo di 66 anni e la sorella di un anno più piccola sono morti in seguito ad un Incendio divampato all’interno del loro L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 31 dicembre 2021) Undi 66 anni e lasonoquesta mattina a causa di unscoppiato nel loro, in un condomino di Macerata. Nella mattinata di oggi, undi 66 anni e ladi un anno più piccola sonoin seguito ad undivampato all’interno del loro L'articolo proviene da YesLife.it.

