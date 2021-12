Il messaggio politico di Mattarella. “Il Presidente non sia di parte” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un messaggio di fiducia nel futuro e nella scienza, un messaggio politico di unità nazionale e di difesa della Costituzione, in particolare “dei poteri e delle prerogative” che ogni Capo dello Stato trasmette al suo successore. Sergio Mattarella, ammettendo un po’ di emozione per il suo ultimo discorso dal Presidente della Repubblica, ha riassunto in pochi minuti sette anni di Quirinale lanciando segnali ai partiti che si apprestano a una scelta difficile, quella della persona che per i prossimi sette anni prenderà il suo posto, ma anche ai giovani che rappresentano l’Italia del futuro. Dei sette anni “impegnativi, complessi, densi di emozioni” Mattarella ricorda il senso di solidarietà nonostante “le molteplici differenze di idee e di interessi”. Fa una difesa strenua e realista dei ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 dicembre 2021) Undi fiducia nel futuro e nella scienza, undi unità nazionale e di difesa della Costituzione, in particolare “dei poteri e delle prerogative” che ogni Capo dello Stato trasmette al suo successore. Sergio, ammettendo un po’ di emozione per il suo ultimo discorso daldella Repubblica, ha riassunto in pochi minuti sette anni di Quirinale lanciando segnali ai partiti che si apprestano a una scelta difficile, quella della persona che per i prossimi sette anni prenderà il suo posto, ma anche ai giovani che rappresentano l’Italia del futuro. Dei sette anni “impegnativi, complessi, densi di emozioni”ricorda il senso di solidarietà nonostante “le molteplici differenze di idee e di interessi”. Fa una difesa strenua e realista dei ...

