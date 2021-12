Focolaio di Covid ad Arcore: Berlusconi e la compagna Marta Fascina stanno bene (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alcuni dipendenti di villa San martino ad Arcore, residenza dell’ex premier Silvio Berlusconi, sono risultati positivi al Covid. L’ex premier e la sua compagna Marta Fascina, secondo quanto riporta l’Agi, sono risultati negativi al test. I dipendenti, viene riferito, sono stati sostituiti. Berlusconi ha contratto il Covid nel settembre 2020 ed è stato ricoverato a lungo per gli strascichi della malattia. Da quel momento si sottopone a controlli periodici. A fine novembre, il leader di Forza Italia ha ricevuto la terza dose di vaccino, esortando i cittadini ad immunizzarsi contro il Covid. “I vaccini e il certificato sanitario sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alcuni dipendenti di villa San martino ad, residenza dell’ex premier Silvio, sono risultati positivi al. L’ex premier e la sua, secondo quanto riporta l’Agi, sono risultati negativi al test. I dipendenti, viene riferito, sono stati sostituiti.ha contratto ilnel settembre 2020 ed è stato ricoverato a lungo per gli strascichi della malattia. Da quel momento si sottopone a controlli periodici. A fine novembre, il leader di Forza Italia ha ricevuto la terza dose di vaccino, esortando i cittadini ad immunizzarsi contro il. “I vaccini e il certificato sanitario sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere ile limitare i suoi effetti ...

Advertising

capuanogio : Non esiste alcuna analogia tra il pre #JuventusNapoli dell’ottobre 2020 e quello di oggi. E cominciare a discutere… - Corriere : Milano focolaio d’Italia: +135% di contagi in sette giorni, l’incidenza schizza a 543 (la soglia è a 50) - emanuele7771 : RT @letiziadp66: Focolaio covid al locale dove lavora mia figlia…4 contagiati.. una tre dosi in tre con 2 dosi … lei non vaccinata negativa… - sciantokescia : RT @letiziadp66: Focolaio covid al locale dove lavora mia figlia…4 contagiati.. una tre dosi in tre con 2 dosi … lei non vaccinata negativa… - Luciano06815942 : RT @letiziadp66: Focolaio covid al locale dove lavora mia figlia…4 contagiati.. una tre dosi in tre con 2 dosi … lei non vaccinata negativa… -