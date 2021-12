Ecologia Viterbo e RIDA Ambiente, da Aprilia chiesti chiarimenti: «Regione non consenta forme di abuso di posizione dominanti» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Continua il braccio di ferro nel Lazio, seppur a distanza considerando la lontananza tra Aprilia e la Tuscia, tra due attori importanti nella questione rifiuti nella Regione, rispettivamente RIDA Ambiente e Ecologia Viterbo. Come sottolineato più volte, infatti, anche se i riflettori sono quasi sempre tutti attorno alla ‘spazzatura’ della Capitale come in questi giorni – il cui problema non è tanto la raccolta in sé dei sacchetti, che pure è una parte del problema, ma soprattutto il “dove” trattarli/portarli per chiudere il ciclo dei rifiuti – in realtà la questione è molto più ampia e coinvolge tutta una serie di vicende parallele seppur tutte in qualche modo collegate tra loro. Una di queste è proprio la “battaglia” sorta per l’appunto tra l’azienda pontina di Fabio Altissimi e il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Continua il braccio di ferro nel Lazio, seppur a distanza considerando la lontananza trae la Tuscia, tra due attori importanti nella questione rifiuti nella, rispettivamente. Come sottolineato più volte, infatti, anche se i riflettori sono quasi sempre tutti attorno alla ‘spazzatura’ della Capitale come in questi giorni – il cui problema non è tanto la raccolta in sé dei sacchetti, che pure è una parte del problema, ma soprattutto il “dove” trattarli/portarli per chiudere il ciclo dei rifiuti – in realtà la questione è molto più ampia e coinvolge tutta una serie di vicende parallele seppur tutte in qualche modo collegate tra loro. Una di queste è proprio la “battaglia” sorta per l’appunto tra l’azienda pontina di Fabio Altissimi e il ...

