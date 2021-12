E’ morto Paolo Calissano: l’ex attore di Vivere ritrovato in casa a Roma (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lascia senza parole la notizia che arriva questa mattina da Roma. Un fulmine a ciel sereno in questo 31 dicembre. Si chiude il 2021 con la notizia della morte di Paolo Calissano. Ai più giovani questo nome dirà pochissimo ma l’attore, è stato sulla cresta dell’onda per molti anni, grazie al suo ruolo nella soap Vivere, la prima produzione tutta italiana in stile Beautiful in onda su Canale 5. Paolo Calissano, è stato trovato senza vita disteso sul letto del suo appartamento alla Balduina a Roma. Sul comodino aveva due scatole di psicofarmaci. Le pillole erano a terra, altre sparse in cucina. Purtroppo dopo il grande successo avuto proprio con la soap di Canale 5, per Calissano, era subentrato un periodo complicato, anche in seguito a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lascia senza parole la notizia che arriva questa mattina da. Un fulmine a ciel sereno in questo 31 dicembre. Si chiude il 2021 con la notizia della morte di. Ai più giovani questo nome dirà pochissimo ma l’, è stato sulla cresta dell’onda per molti anni, grazie al suo ruolo nella soap, la prima produzione tutta italiana in stile Beautiful in onda su Canale 5., è stato trovato senza vita disteso sul letto del suo appartamento alla Balduina a. Sul comodino aveva due scatole di psicofarmaci. Le pillole erano a terra, altre sparse in cucina. Purtroppo dopo il grande successo avuto proprio con la soap di Canale 5, per, era subentrato un periodo complicato, anche in seguito a ...

