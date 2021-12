(Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ufficialità è arrivata questa mattina. Victornon parteciperà alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria. L’attaccante azzurro, infortunatosi contro l’Inter, è risultato positivo al Covid-19 e la federazione nigeriana ha annunciato il suo forfait.infortunio Questa mattina,ha analizzato la sua situazione. Di seguito quanto evidenziato: “Anzichéin Coppa d’Africa, Victorprenotare un viaggio a. Perché se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo e negli ultimi tredici mesi ha deciso di prendersela con lui e, di riflesso, col Napoli.rischia: ha solo 23 anni e il futuro davanti a sé ma la continuità di rendimento è al condizione necessaria per mantenere le promesse e non ...

Advertising

reportrai3 : Senza uomini, senza autonomia di risorse e soprattutto senza autonomia politica, il problema è andare in case impo… - gilnar76 : “Dovrebbe andare a Lourdes”: il consiglio di Libero a Osimhen #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - AntonySca12 : Non è così che dovrebbe andare.. - RPwrlifter : @LaVeritaWeb Chiedo a tutti i militari , tutte le forze dell'ordine , tutti i lavoratori che dovrebbe essere sospes… - papito1492 : Prima che arrivino i 'se c'è chi paga vuol dire che ...', 'mica ci devi andare tu', ecc ecc, ricordo che dovrebbe e… -

Ultime Notizie dalla rete : Dovrebbe andare

SpazioNapoli

Tale antipapa, poniamo, di nome Leone XIV,da Benedetto per chiedergli la verità. Se papa Ratzinger, per qualsivoglia motivo non volesse pronunciarsi, Leone XIV potrebbe convocare un ...... per poterle comunicare in maniera fedele ma comprensibile, e la curiosità dia cercare le ... Rimanere vicini alla vita della gente "è fonte di un 'gusto spirituale', chepoter crescere ...