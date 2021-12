Covid: Scholz, ora dobbiamo essere più veloci del virus (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Ora è tutta una questione di velocità. dobbiamo essere più veloci del virus" di fronte alla diffusione della variante omicron del Covid. Lo ha detto il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz nel suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Ora è tutta una questione dità.piùdel" di fronte alla diffusione della variante omicron del. Lo ha detto il nuovo cancelliere tedesco Olafnel suo ...

iconanews : Covid: Scholz, ora dobbiamo essere più veloci del virus - ludmyla2803 : @ottobrerosa Concordo. Stavo aspettando i complimenti da parte di Olaf Scholz... #Contagi #maicositanti #Covid_19 - TodayEuropa : Il cancelliere Scholz avverte: 'Non è il momento delle feste con tante persone'. Riunioni tra chi ha avuto le dosi… - ludmyla2803 : @MaryG_007 @gred_vet I complimenti Scholz ce li ha fatti il 20 dicembre Scholz a Draghi: "Sul Covid l'Italia è un m… - phildancefc : RT @RenatoSouvarine: Che #Scholz è venuto in Italia per comunicarci che: 'La ricreazione è finita, Covid o non Covid', lo avevate capito, v…

Ecco i nomi che segneranno il 2022. Mario Draghi beato tra le donne: dietro di lui Giorgia Meloni, Chiara Ferragni e... Cdm in corso sul disastro Covid, cannonata finale della Meloni: "Così il governo ha perso tempo" C'... Nel mondo Joe Biden, Olaf Scholz e Musk. Massimo Giletti , giornalista e conduttore La7: 'I tre ...

Covid: Scholz, ora dobbiamo essere più veloci del virus

