Civitavecchia | dal Ministero delle Infrastrutture in arrivo i ristori per le casse comunali

Civitavecchia – Per sostenere le casse comunali delle città portuali italiane, in difficoltà dopo il blocco delle attività croceristiche durante la crisi da Covid-19, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha deliberato, con il d.m. 333 del 17 agosto 2021, un ristoro di cinque milioni. L'importante lavoro di analisi e rendicontazione svolto dall'Ufficio Ragioneria ha permesso che il Comune di Civitavecchia ottenesse il 20% delle risorse complessive. "È un risultato importantissimo per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco – e voglio ringraziare tutti quelli che si sono attivati per ottenerlo, dal vicesindaco Magliani al dirigente Francesco Battista. In questo biennio di ...

