Cessione Inter, due opportunità: ecco cosa potrebbe fare Zhang (Di venerdì 31 dicembre 2021) Cessione Inter: Zhang nei prossimi giorni a Milano, due soluzioni per il presidente nerazzurro. Le ultime sulla situazione Steven Zhang torna a Milano nei prossimi giorni dopo il contatto diretto a Los Angeles con Straus, uno degli acquirenti Interessati all’Inter. Sono tre i gruppi americani che hanno messo nel mirino il club nerazzurro, oltre al fondo PIF che già detiene il Newcastle e che dovrebbe puntare su un’altra strategia per rilevare la società campione d’Italia. Zhang è ad un bivio come riporta Tuttosport: approfondire il discorso con i potenziali acquirenti, altrimenti restare in surplace anche perché difficilmente verrà recapitata in tempi brevi una proposta da circa 1 miliardo di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021)nei prossimi giorni a Milano, due soluzioni per il presidente nerazzurro. Le ultime sulla situazione Steventorna a Milano nei prossimi giorni dopo il contatto diretto a Los Angeles con Straus, uno degli acquirentiessati all’. Sono tre i gruppi americani che hanno messo nel mirino il club nerazzurro, oltre al fondo PIF che già detiene il Newcastle e che dovrebbe puntare su un’altra strategia per rilevare la società campione d’Italia.è ad un bivio come riporta Tuttosport: approfondire il discorso con i potenziali acquirenti, altrimenti restare in surplace anche perché difficilmente verrà recapitata in tempi brevi una proposta da circa 1 miliardo di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Inter, le possibili mosse di Zhang per cedere il club ?? - Stefano_FVCG : @AlfredoPedulla A me sembra che la cessione di Lukaku abbia aiutato l'Inter a mettere un po' di ordine nei conti...… - calciomercatoit : ????#Inter, chi è #DanielStraus: il principe della sanità USA che tratta con #Zhang - Bianca34874951 : RT @Bett_Calcaterra: Chi mi spiega la finalità dell’intervista rilasciata da #Lukaku? Sa benissimo che l’#Inter non potrà mai più riacquist… - infoitsport : Dalbert torna a Cagliari, per quanto? Da non escludere altra cessione per l’Inter -