"Allora me ne vado". Barù esagera: troppo hot. Richiamato subito dal GF Vip, non la prende bene… VIDEO (Di venerdì 31 dicembre 2021) Fermi tutti, abbiamo un vincitore. Al Grande Fratello Vip 6 si sta mettendo in mostra uno dei protagonisti. E no, non è né Manuel Bortuzzo la cui storia con Lulù Selassié ha preso una piega insperata. E neppure Alessandro Basciano che da quando ha varcato la porta rossa ha subito catturato le attenzioni delle inquiline e di Soleil in particolare. Parliamo di Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, per tutti Barù, che è uno degli ultimi ad essere entrato nel reality condotto da Alfonso Signorini. Già in diverse occasioni l'esperto di enologia nonché nipote di Costantino della Gherardesca si è messo in evidenza per alcune sue uscite che hanno mandato 'in estasi' il pubblico. Giusto un paio di giorni fa, il 29 dicembre, su Twitter è stata rilanciata una sua battuta mentre stava parlando con Katia Ricciarelli. "Questi grandi fratelli mi spingono…

