Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2021 ore 16:30 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2021 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UNA GGIORNAMENTO SUL RACCORDO, CIRCOLazioNE IN AUMENTOCON INCOLONNAMENTI IN ESTERNA TR PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA ALTEZZA FLAMINIA MENTRE SI STA IN CODA SUL TRA TTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIAL EST DIREZIONE Roma SU VIA CASSIA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA SU VIA NETTUNENSE CODE EPR TRAFFICO INTENSO TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA SU VIA CAISLINA ALTEZZA SAN CESAREO NELLO DUE DIREZIONI SITUAZIOEN ANALOGA CON CODE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA DELL’ACQUA VERGINE TRASPORTO PUBBLICO DAL DOMANI 31 DICEMBRE SULLA FERROVIA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021)DEL 30 DICEMBREORE 16:20 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASUBITO UNA GGIORNAMENTO SUL RACCORDO, CIRCONE IN AUMENTOCON INCOLONNAMENTI IN ESTERNA TR PONTINA E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA ALTEZZA FLAMINIA MENTRE SI STA IN CODA SUL TRA TTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIAL EST DIREZIONESU VIA CASSIA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA SU VIA NETTUNENSE CODE EPR TRAFFICO INTENSO TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA SU VIA CAISLINA ALTEZZA SAN CESAREO NELLO DUE DIREZIONI SITUAZIOEN ANALOGA CON CODE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA DELL’ACQUA VERGINE TRASPORTO PUBBLICO DAL DOMANI 31 DICEMBRE SULLA FERROVIA ...

