Santa Maria Maggiore | in primavera cantiere pilota per il restyling dell’abside

Advertising

Roma : #BuongiornoRoma Credit: - vaticannews_it : #24dicembre #Natale 'In questo luogo vengo ad affidare alla Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria le famiglie in… - vaticannews_it : #25dicembre Si trovano a Roma, a Santa Maria Maggiore, le reliquie della mangiatoia in cui venne adagiato #Gesu app… - carros_chile : RT @CentralCBV: 122 * PLAYA ANCHA AVDA FEDERICO SANTA MARIA * CLAVE 2-1 - CentralCBV : 122 * PLAYA ANCHA AVDA FEDERICO SANTA MARIA * CLAVE 2-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria

Appia Polis

In Croazia sono arrivato da Barcellona, dove mi ero esibito nella Basilica didel Mar per la Fondazione Montserrat Caballé: io e lei eravamo amici, avevamo fatto tanti concerti insieme. E ...Si sono fermati presso il Rifugio della Forestale, tradel Castello e Positano, hanno allertato i soccorsi e lì hanno atteso gli aiuti. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della ...A nuovo anche la scaletta. Serve un cantiere pilota per capire come intervenire sulle pareti esterne dell’abside della basilica di Santa Maria Maggiore in Città Alta, il cui restauro è stato inserito ...Operativa l’apparecchiatura di cui si è dotato il Comune per cancellare le scritte vandaliche e le affissioni abusive ...