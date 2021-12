Psg, Icardi in vacanza in Argentina con Wanda Nara: l’attaccante si mostra un po’ ‘appesantito’ (Di giovedì 30 dicembre 2021) l’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, è tornato in Argentina con sua moglie Wanda Nara per godersi le vacanze natalizie. La coppia si diverte pubblicando anche numerose Instagram stories, ma una delle recenti foto scattate da Wanda mostra suo marito in una non perfetta forma fisica. Il bomber argentino, infatti, è apparso un po’ in sovrappeso, cosa che certamente non piacerà al club parigino. Ecco lo scatto incriminato. Wanda Nara Mauro Icardi Instagram Stories SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021)del Paris Saint-Germain, Mauro, è tornato incon sua moglieper godersi le vacanze natalizie. La coppia si diverte pubblicando anche numerose Instagram stories, ma una delle recenti foto scattate dasuo marito in una non perfetta forma fisica. Il bomber argentino, infatti, è apparso un po’ in sovrappeso, cosa che certamente non piacerà al club parigino. Ecco lo scatto incriminato.MauroInstagram Stories SportFace.

